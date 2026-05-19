Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İskele'de de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, tören Atatürk Anıtı'na çelen bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından İskele Ticaret Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Suzan İçen günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencisi Özdemir Konuralp ‘Bugün 19 Mayıs’ isimli şiiri, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Kılıç ‘Bir Gemi, Bir Adam ve Bir Vatan’ adlı şiiri, Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencisi Sena Tekin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Eniz Cevizli de ‘Gençliğin Ata’ya Cevabını’ okudu.

İskele’deki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Polis Müdür İbrahim Ulusoy da katıldı.