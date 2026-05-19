Lefkoşa'da eğlence ovası mevkiinde, bir şahsın kullanımındaki biçer döver araçta, faal durumdayken muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre 11.00 sıralarında meydana gelen ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu biçer döver araç tamamen yandı, ayrıca yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş arpa ile 100 adet rulo balya da yandı.

-Güneşköy–Aydınköy arasında tarlada yangın…rulo balyalar yandı

Öte yandan saat 11.30 sıralarında, bir yangın da Güneşköy–Aydınköy arasındaki bir tarlada meydana geldi. Yangın sonucu, toplam 200 adet rulo balya yandı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Her iki yangın olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.