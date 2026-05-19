19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı bakanlar, belediye başkanları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençlerin ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini gençliğe emanet ettiğini belirten Ataoğlu, 19 Mayıs’ın yalnızca bir tarih değil, azim, kararlılık ve özgürlük ruhunun simgesi olduğunu ifade etti.

Gençlerin çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, sporun, kültürün ve sanatın gençlerin gelişimindeki rolüne işaret ederek, gençlere yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.

19 Mayıs 1919’un milletin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Ataoğlu, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Ataoğlu, gençlerin eğitimli, bilinçli, üretken ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin en büyük hedefleri olduğunu belirterek, başta gençler olmak üzere halkın bayramını kutladı; Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andı.

- Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, gençliğin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek, gençlere verilen desteğin süreceğini belirtti.

Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği değerlerin bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden Oğuz, gençlerin bilimsel, sosyal ve sportif alanlarda önemli başarılara imza attığını kaydetti. Spor alanındaki başarıların gurur kaynağı olduğunu belirten Oğuz, gençlerin azmi ve üretkenliğiyle geleceğe umut verdiğini söyledi.

19 Mayıs 1919’un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu ifade eden Oğuz, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Oğuz, mesajının sonunda başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, halkın bayramını kutladı.

- Akpınar

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar da, 19 Mayıs’ın, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği büyük bir gelecek vizyonu olduğunu belirterek, 19 Mayıs 1919’un bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umut, inanç ve kararlılığın başlangıcı olduğunu ifade etti.

19 Mayıs’ın Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini ve dünya gençliğine barış ile kardeşlik mesajı taşıdığını kaydeden Akpınar, Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvenin “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” sözleriyle ortaya konduğunu belirtti.

Üretim, bilim, teknoloji, sanat ve girişimcilik alanlarında öncü bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Akpınar, “KKTC’nin gerçek gücü, gençlerimizin hayal kurabildiği kadar büyüktür” dedi.

KKTC’nin genç, dinamik ve üretken nüfusuyla Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olduğunu belirten Akpınar, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceği güçlendireceğini ifade eden Akpınar, özgüveni yüksek, milli değerlerine bağlı ve dünya ile rekabet edebilen bir gençlik yetiştirmenin en büyük idealleri olduğunu söyledi.

Akpınar, 19 Mayıs ruhunun birlik, beraberlik ve inançla KKTC’yi ve Türk dünyasını daha güçlü yarınlara taşıyacağını ifade ederek, Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andı; gençlerin bayramını kutladı.

- Bakırcı

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı ise, 19 Mayıs 1919’un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin kararlılığıyla zafere ulaştığını ifade eden Bakırcı, 19 Mayıs’ın gençliğe armağan edilmesinin Atatürk’ün gençlere duyduğu güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Erenköy-Karpaz Belediyesi olarak gençlerin eğitimine, sosyal yaşamına ve sportif gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları önemsediklerini belirten Bakırcı, bölgede eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sosyal yaşama kadar çeşitli yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Bakırcı, mesajının sonunda başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı; gençlerin ve halkın bayramını kutladı.

- Kasım

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım da mesajında, 19 Mayıs’ın bağımsızlık, özgürlük ve aydınlık yarınlara olan inancın simgesi olduğunu belirtti.

Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesinin gençliğe verdiği değerin göstergesi olduğunu ifade eden Kasım, belediye olarak gençleri her zaman öncelikleri arasında gördüklerini kaydetti.

“Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, donanımlı, üretken ve özgüveni yüksek gençlerle mümkündür” diyen Kasım, gençlerin kültür, sanat, spor ve sosyal yaşam alanlarında daha aktif bireyler olabilmesi adına çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kasım, mesajında, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

- Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı, umutların yeniden filizlendiği ve özgürlük meşalesinin Samsun’dan tüm yurda yayıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

19 Mayıs’ın yalnızca Türkiye’nin değil, KKTC’nin de ortak bağımsızlık ruhunu ve direnişini temsil ettiğini belirten Bebek, Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesinin gençliğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Gençlere daha güçlü bir gelecek bırakmanın, birlik ve beraberliği korumanın ve milli değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Bebek, halkın bayramını kutladı.

- Moral

Din İşleri Başkanı Hakan Moral da yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık umutlarını inanca dönüştüren ve kurtuluş ateşini yakan 19 Mayıs’ın, Türk milletinin yeniden dirilişine şahitlik ettiğini belirtti.

“Ya istiklal ya ölüm” ruhuyla verilen mücadelenin tarihte eşine az rastlanan bir zaferle sonuçlandığını ifade eden Moral, bayrağın, vatan toprağının ve manevi değerlerin ecdadın emaneti olduğunu kaydetti.

Millet ve mukaddesat uğruna verilen mücadeleyi anlamanın ve bu emanetlere sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Moral, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah’tan rahmet diledi; halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

- Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bağımsızlığın, laikliğin, çağdaşlığın ve halk iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı Kıbrıslı Türkler olarak, barışın, aydınlığın ve özgürlüğün izinde yürüyen laik gençliğin en büyük güvence olduğunun ifade edildiği mesajda, gençlerin; eşit, bilimsel ve kamusal eğitime ulaşabildiği, kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği ve geleceğini kendi ülkesinde kurabildiği bir yapının mümkün olduğu kaydedildi.

Eğitimde ve sağlıkta kamusal yapının güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğuna vurgu yapılan açıklamada, gençlerin göç etmek zorunda kalmayacağı, üretebileceği ve özgürce yaşayabileceği bir gelecek için mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

KTTB Yönetim Kurulu, mesajının sonunda başta gençler olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı herkesin bayramını kutladı.

- Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 107’nci yıl dönümünü gururla andıklarını belirterek, 19 Mayıs’ın bir milletin kaderini değiştiren, umudun ve direnişin gençlikle buluştuğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ancak bugün gençlerin yaşadığı sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Serdaroğlu, eğitimde yaşanan yapısal sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve artan yaşam maliyetlerinin gençleri büyük bir çıkmaza sürüklediğini savundu.

Serdaroğlu, gençlerin iş bulma kaygısı yaşadığını, mesleğini icra edemeyen birçok gencin umutsuzlukla mücadele ettiğini veya asgari ücrete mahkûm olduğunu, nitelikli eğitim alan bazı gençlerin ise emeğinin karşılığını bulamadığı için yurt dışında çözüm aramak zorunda kaldığını söyledi.

Gençlerin güvenceli işlere erişebildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve eğitimden istihdama geçişin planlı ve adil şekilde sağlandığı bir düzenin kurulması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, gençlerin yalnızca istatistiklerde değil, hayatın içinde değer gördüğü bir sistemin artık zorunluluk olduğunu kaydetti.

19 Mayıs’ın yalnızca bir anma değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluk alma çağrısı olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, gençliğin umudunu yeniden yeşertecek sosyal, ekonomik ve eğitim politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Serdaroğlu, başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andı; bayramı kutladı.

- Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirecek en önemli güç olduğunu söyledi.

Gürcafer, 19 Mayıs 1919’un yalnızca kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Atatürk’ün gençlere emanet ettiği bu anlamlı günün geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Gürcafer, gençlerin eğitimli, üretken ve özgür bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Toplumların gelişiminin düşünen, sorgulayan, üreten ve sorumluluk alan genç nesillerle mümkün olduğunu kaydeden Gürcafer, gençlere fırsat yaratmanın, onların önünü açmanın ve daha güçlü bir gelecek bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Gürcafer, Atatürk’ü saygıyla anarak; gençlerin ve tüm halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

- Büsküvütçü

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, bu tarihin; umudun, direnişin ve yeniden ayağa kalkışın başlangıcı olduğunu ifade etti.

Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan ettiğini kaydeden Büsküvütçü, gençliğin bir milletin yarını olduğunu vurguladı.

Ancak bugün Kıbrıs Türk gençliğinin büyük bir boşluğun içine sürüklendiğini savunan Büsküvütçü, birçok gencin geleceğe umutla bakamadığını, bir kısmının ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü, bazı gençlerin ise uyuşturucu batağına sürüklendiğini ileri sürdü.

Büsküvütçü, hükümeti gençlik politikaları konusunda eleştirerek, "yalnızca kutlama mesajları yayımlamanın yeterli olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Büsküvütçü, uyuşturucuya sürüklenen gençlerin kurtarılması için rehabilitasyon projeleri, spor ve kültür yatırımları ile üretim ve istihdama yönelik gençlik politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaybedilen her gencin kaybedilen bir gelecek anlamına geldiğini, belirten Büsküvütçü, mesajının sonunda halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

- Lefkoşa Gençlik Derneği

Lefkoşa Gençlik Derneği ise mesajında, 19 Mayıs’ın yalnızca bir tarih değil, gençliğe duyulan güvenin ve değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadelenin, gençlerin umutla geleceğe bakabildiği bir ülke hayalinin temelini oluşturduğunun ifade edildiği mesajda, gerçekleştirilen inkılaplar sayesinde gençliğin düşünen, üreten ve söz sahibi bireyler haline geldiği kaydedildi.

Dernek olarak 2017’den bu yana gençlerin bir araya geldiği, ürettiği ve sesini duyurduğu alanlar yaratmaya çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, gençlerin çeşitli zorluklar ve sorunlarla mücadele ettiği ifade edildi.

Sanatın, sporun, eğitimin ve özgür düşüncenin daha güçlü olduğu bir gelecek istediklerini kaydeden dernek, 19 Mayıs ruhuyla umut büyütmeye, üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.