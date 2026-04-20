İskele Belediyesi, TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu su kesintisine yönelik gerekli tüm önlemlerin alındığı, mevcut su depolarının tam kapasite doldurulduğu ve belediyeye ait dört su tankerinde yaklaşık 100 ton suyun ihtiyaç halinde devreye gireceği vurgulandı.

-Sadıkoğlu: “Kesinti süresince vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına tüm hazırlıklarımızı yaptık”

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında, yapılacak çalışmaların bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, “Kesinti süresince vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına tüm hazırlıklarımızı yaptık. Depolarımız tam kapasite dolu, su tankerlerimiz hazır.” ifadesini kullandı.

Kesinti süresince su temininde ciddi aksamalar yaşanabileceğini de işaret eden Sadıkoğlu, vatandaşların suyu azami tasarruf ve bilinçle kullanmaları tavsiyesinde bulundu.