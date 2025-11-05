İskele ve Haspolat bölgelerinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam beş kişi tutuklandı. Operasyonlarda hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplamı 309 gramdan fazla madde emare olarak alındı.

-İkametgâhta uyuşturucu…

İskele’de dün 10.30 sıralarında J.U (E-33) ile H.U.C’nin (E-30) kaldığı ikametgâhta, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 18,1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü (kubar) uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 3 sarma sigara izmariti tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Araçta hintkeneviri ele geçirildi

İskele’de dün 15.30 sıralarında devriye görevini sürdüren Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, bir site önündeki araç park yerinde şüpheli olarak görülen J.A.L’nin (E-34) kullanımındaki ve K.E.B.F (E-32)’nin yolcu olarak bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, J.A.L’nin tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındı.

Her iki şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Haspolat-Taşkent Yolunda kokain operasyonu…

Aynı gün saat 12.30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, T.V’nin (E-24) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.

T.V tutuklandı. Soruşturma sürüyor.