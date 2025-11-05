Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Metehan Sınır Kapısı'nda geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğunu yerinde inceledi; geçiş için bekleyen yurttaşlarla da görüşerek yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, geçişlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısı açılması gerektiğine işaret eden Erhürman, Güney Kıbrıs’ta daha fazla kabin açılması ve görevli sayısının artırılması durumunda yoğunluğun azalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, geçişler sırasında Güney’de yapılan işlemlerin 5 saniye ile 3 dakika arasında değiştiğini belirterek, teknik sıkıntıların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

-Metehan’da aralık ayında altyapı çalışmaları başlayacak

Metehan'da aralık ayında altyapı çalışmalarının başlayacağını aktaran Erhürman, aralık ayının ikinci yarısının, geçişlerin en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu kaydederek geçişlerde sıkıntı yaşanmaması için yapılabilecek özel çalışmalar konusunda Birleşmiş Milletler ile de görüşmelere başlandığını söyledi. Erhürman, ambulansla geçişlerde geçmişte yaşanan sıkıntılara da değindi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansların geçişinin Ledra Palas Geçiş Noktası'ndan yapılması için BM yetkilileri ile görüşmeyi düşündüklerini de belirtti.

Geçişlerin Lefkoşa’da en az bir araçlı geçiş noktasının daha açılmasıyla rahatlatılabileceğii söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu yöndeki çalışmalarını n devam edeceğini ifade etti.