Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası değerlendirme yapması ve "topluma daha fazla zarar vermeden" istifa etmesi gerektiğini savundu.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Harmancı, Kıbrıs Postası TV’de “Erçin Şahmaran ile Objektif” programına konuk oldu.

Harmancı, hükümetin, Cumhurbaşkanlığı seçimini “genel seçim havasında” götürdüğünü ve halkın, hükümetin projelerini, sandıkta kullandığı yüzde 63’lük oy oranıyla onaylamadığını gösterdiğini ileri sürdü.

UBP’nin parti içi konularının ülkeyi etkiler hale geldiğini savunan Harmancı, Meclis’te nisap sağlayamayan bir hükümetin, 2026 bütçesini nasıl geçireceğini sordu. Harmancı, "ülkeyi tedirgin eden" bu durumun artık "UBP’nin iç meselesi olmaktan çıkıp ülke meselesi haline geldiğini" söyledi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Harmancı, hükümetin topluma daha fazla zarar vermeden, önünü açması gerektiğini savundu.

Harmancı hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da, söylemlerinden ötürü eleştirdi; Harmancı, “Eğer bu söylemleri yapacaksa hükümetten çekilsin" dedi.

TDP-CTP ilişkilerine de değinen Harmancı, şunları kaydetti:

“TDP-CTP hiçbir pazarlık unsuru konuşmadı. Ancak ilerideki iş birliklerinin nasıl olabileceği, bunun sahaya nasıl yansıyacağı konuşuldu. İki taraf arasında güven inşa edildi. TDP’nin sahiplenici tavrının, hiçbir pazarlık olmadan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın karşısında tek vücut olarak sergilenmesinin alınan sonuçta katman etkisi yarattığını düşünüyorum.

CTP yeni başkanını seçecek, yeni parti meclisini oluşturacak. Halk gerekli yerde gerekli birlikteliği sağlamayı başarıyor. Özellikle solda yapılan iş birlikleri çıkar gözetmeksizin olduğunda toplum arkasında duruyor. İleride yeni iş birlikleri olabilir. CTP’nin yeni yönetimi göreve geldiğinde TDP ile oturulup hedefler belirlenebilir."

TDP olarak hedeflerinin kendisini dışa açan bir perspektifle yeni bir anlayışla hükümetin etkili bir parçası haline gelmek olduğunu dile getiren Harmancı, "Bu toplumun ihtiyaçlarının nasıl çözüleceğine dair projelerimiz var. Vizyona koyacağımız kadro yapısı partinin çehresini değiştirecek. Toplumla bağımız çok güçlendi, TDP önemli bir noktaya geldi. Kendimizi yenileme ve güncelleme sürecini ivedilikle ele aldık. Farklı fikirleri oturup konuşarak sentez haline getiren bir yapımız var. TDP’yi ülke siyasetinde etkili hale getirecek şekilde adımlar atıyoruz.” diye konuştu.

Herkesin ortak beklentisinin çağdaş ülkelerde yaşanan teknolojik gelişmelerin altyapısının KKTC'de de bulunması yönünde olduğunu kaydeden Harmancı, "Toplum hükümetin uygulamalarından yoruldu. Hükümetin her aldığı karar mahkemelik oldu. H. Fiber optik protokolünü neden ihalesiz yapıyorlar? Neden bize farklı tartıştırıyorlar? Buradaki tartışma fiber optiği isteyip istememek değil, telekomünikasyon dairesinin yıllardır biriktirdiği altyapının 25 yıllığına devredilmesi mi yoksa denetleyici bir konuma getirilmesi midir? Bu hamle nedir?” dedi.

Harmancı, ülkede güvenlik endişesi yaşanmasına sebep olacak “tetikçi” olaylarına da işaret ederek, Vatandaşlık Yasası’nın güncellenmesi, muhaceret uygulamalarında, ülkeye girişlerde kontrol sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yasa dışı bet, kayıt dışı vergi, kayıt dışı yaşam, kara para, gençlerin geleceği, sağlık sistemi ve eğitimde de sıkıntılar yaşandığını savunan Harmancı, KKTC’nin TBMM’deki konuşmalara konu olduğunu, Türkiye’nin önemli gazetecilerinin araştırmalarında KKTC’nin adının sürekli yer aldığını, ilaç eksikliği yaşandığını, kanser vakalarına rağmen sağlık sisteminde adım atılamadığını ileri sürdü. Harmancı, “Toplum bu düzenden nasıl yorulmasın” diye sordu.

Ülkedeki fırsat eşitliğini ve eşit yurttaşlık hakkının da ortadan kaldırdığını savunan Harmancı, “Bu ülkenin dürüstlükle düzelebileceğine toplumun inanması gerek. Yeni bir hükümet bu vahim durumu hemen düzeltemez ama adalet için adım atabilir, planlı eğitimi hayatımıza sokabilir, yol haritası çizebilir” ifadelerini kullandı.

İskele’deki yapılaşmaya da dikkat çeken Harmancı, İskele’de 3-4 milyar sterlinlik bir yatırım döndüğünü, ancak bölgede kanalizasyon sorunu olduğunu, yeni altyapı, sağlık, eğitim yatırımları yapılmadığınıileri sürdü ve yatırımlarla birlikte planlı büyüme gerektiğini belirtti.

Ülkede tek olumlu bir icraat sayılamıyorsa hükümetin gitmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, “CTP-TDP iktidarı beraber ele almalı, toplumu incitmeden. Kolay bir süreç olmayacak ama birçok alanda fedakarlık gerekecek. Hak ve menfaatleri liyakat ve performans odaklı ele almak gerek” dedi.

Tarım arazilerinin inşaata açıldığını, kıyı şeritlerindeki tahlil sonuçlarına kimsenin inanmadığını da iddia eden Harmancı, “Bir an önce ülkeyi doğru politikalarla ele almak gerek. Yatırım iklimi oluşturulabilir. Yeter ki revizyonist bir hükümet işbaşına gelsin ve topluma verdiği sözleri yerine getirsin” dedi.

Harmancı, “TDP bu dönüşümü yaşayacak ve geliştirecek. Hedefimiz bu. TDP’yi güçlü kişilerle donatarak yeni vizyonuyla toplumla buluşturacağız. Yeni dönemde siyasette etkin bir pozisyon alacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye çalışmaları hakkında da bilgi veren Harmancı, şöyle devam etti:

“Kanlıdere Projesi start aldı, sözleşmesi imzalandı. İlk etap yol geçişidir ve başlandı. İkinci etap Şubat ayında ihaleye çıkacak. Çetinkaya meselesinde herhangi bir gelişme sağlayamadık, İçişleri Bakanı adım atmaya çekiniyor. Mezarlık arazisiyle ilgili mahkeme sürüyor, alternatif alanlarda görüşüyoruz. Lefkoşa İmar Planı’nda bu arazi mezarlık olarak kayda geçti.

Hamitköy’de kanalizasyon projesi bitti, önemli bir asfalt çalışması sağlandı. Yedi sokakta daha altyapı tamamlandı ve asfaltlama başladı. Hamitköy asfaltları tamamlandığında geri döndürülemez şekilde gelişimini tamamlamış olacak.”