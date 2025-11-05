Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Fiber Dönüşüm Protokolü” ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Telekomünikasyon Dairesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yetkileri ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını, yapılacak tüm yatırımların ise 25 yılın sonunda Telekomünikasyon Dairesi’ne devredileceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “Fiber Dönüşüm Protokolü” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bazı bürokratlar da hazır bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Bakan Arıklı, Fiber Dönüşüm Protokolü’ne ilişkin gerekli yanıtları dün toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nda vermeyi planladığını ancak muhalefetin Meclis’e gelmemesinden dolayı yaşanan nisap sorunu nedeniyle Meclis’in toplanamadığını söyledi.

- “Tüm mülkiyet ve denetimin KKTC’de olacak”

Fiber dönüşüm projesi gibi önemli bir projenin “ideolojik ve ekonomik” nedenlerle engellenmeye ve Türk Telekom’un “öcü” gibi gösterilmeye çalışılmasını hayretle izlediğini kaydeden Arıklı; Telekomünikasyon Dairesi’nin peşkeş çekilmeye çalışıldığı iddialarını yalanladı, mal sahibinin Telekomünikasyon Dairesi olduğunu vurguladı.

Evden eve fiber projesini hayata geçirme sözü verdiğini anımsatan Arıklı, bu amaçla yürütülen süreci anlattı.

Yerli sermaye ile görüştüklerini ancak yerli sermayenin bu projeyi yedi senede ve yüksek maliyetle yapabileceğini anlatan Bakan Arıklı, Türk Telekom’un altyapı ve hizmet sağlayacak yatırımı bir senede gerçekleştirebileceğini aktardı. Türk Telekom ile uzun süren görüşmeler neticesinde bir protokol imzalandığını belirten Arıklı, bahse konu protokolde yanlış anlaşılabilecek maddelerin ek protokollerle düzeltilebileceğini vurguladı.

Arıklı, Fiber Dönüşüm Projesi’nin bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek; kurulacak altyapının tüm mülkiyet ve denetiminin KKTC’de olacağını, BTHK ile teknik komitelerin tüm süreçte yer aldığını ve Türk Telekom’un sadece stratejik ortak olduğunu söyledi. Fiyatlardaki alt ve üst limitleri BTHK’nın kontrol edebileceğini ve gerektiğinde piyasaya müdahale edebileceğini kaydeden Arıklı, projenin internet altyapı sağlayıcılarını da etkilemeyeceğini söyledi. Arıklı, internet servis sağlayıcılarının Türk Telekom’dan eşit koşullarda hizmet alacağını, 100 megabit internet için Türk Telekom’a asgari 13 azami 18 dolar ödeyeceğini belirtti. Arıklı, bu rakamın birçok Avrupa ülkesinde 25-30 dolar arasında olduğunu da ekledi.

- “Kazanan tüketici olacak”

Birçok örgütün bu projeye bilgi sahibi olmadan karşı çıktığını söyleyen Arıklı, Türk Telekom’un Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide bir kurumu olduğunu ve bu projeden bir kazancı olmadığını kaydetti.

“Bu proje KKTC’nin geleceğine yapılan bir yatırımdır.” diyen Arıklı, fiber dönüşümün birçok başka alanı dönüştürecek bir altyapı reformu olduğunu vurguladı.

Yapılacak tüm yatırımların 25 yılın sonunda Telekomünikasyon Dairesi’ne devredileceğini aktaran Bakan Erhan Arıklı, bu projenin belli kesimler tarafından değersizleştirilmesinin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Protokolde eksikler varsa düzeltmeye hazır olduklarının altını çizen Arıklı, “Türkiye Cumhuriyeti de tıpkı bizim gibi bu konuya stratejik bakıyor ve bu proje kaçınılmazdır.” diye konuştu.

Yapılacak olanın adanın geneline gideceğini, tüketicilerin daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alacağını belirten Arıklı, “Kazanan şüphesiz ki tüketici olacak.” dedi.

Arıklı konuşmasının sonunda, Telekomünikasyon Dairesi ve BTHK’nın yetkileri ile ilgili bir sıkıntı olmadığını, Telekomünikasyon Dairesi’ni çok daha iyi duruma getirmenin söz konusu olduğunu yineledi.