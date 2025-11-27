İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmesine devam edilen duruşma, 1 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz” ve “Genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı.

"Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanan 2 sanığın davası ise bugün de devam etti. İddia makamı, bugünkü oturumda da tanık dinletmeye devam etti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan sanıklar, Lefkoşa Askeri Mahkeme'de beraat etmişti.