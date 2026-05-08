Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in görüşmesi tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin konutunda gerçekleşen toplantı sonrası Birleşmiş Milletler’den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve verimli bir görüşme yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, liderlerin özlü konular ve ileriye dönük yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, BM Genel Sekreteri’nin sürece yönelik kararlılığından memnuniyet duydukları kaydedildi.

BM, liderlerin ayrıca “Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak bir danışma organının kurulmasına yönelik bir çerçeve”, “Ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine ilişkin, başlangıçta altı aylık ve daha sonra yenilenecek bir plan için çalışma”, “Şap hastalığıyla mücadele amacıyla koordineli bir çalışma yürütülmesi” ve “Halihazırda Menşe Adı Korumalı (PDO) / Coğrafi İşaretli (PGI) olarak tescillenmiş ürünlerle ilgili meselelerin görüşülmesi amacıyla, Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi bünyesinde bir alt komite kurulması” konularında uzlaştığını belirtti.

Açıklamada, liderlerin ayrıca yakın gelecekte tekrar bir araya gelme konusunda da anlaştıkları kaydedildi.