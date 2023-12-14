İskele Belediyesi’nde Çevre ve Sağlık bölümü kuruldu.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun talimatıyla, İskele ve 21 köyünde mevcut işletmelere yasalara ve kurallara uyması konusunda Zabıta Birimi bünyesinde Çevre ve Sağlık Bölümü kuruldu.

Çevre ve Sağlık bölümünün sorumluluğuna Cemal Kurteli getirildi.

Açıklamada, Çevre ve Sağlık Bölümüne 0548 810 11 01 numaraları telefondan ulaşabilineceği kaydedildi.

Çevre ve Sağlık Bölümü, çevre denetimlerinde yeni yapılmakta olan inşaatların ÇED raporuna uygunluğunu kontrol ediyor ve arıtma tesisinin uygun olup olmadığı, mevcut siteler, otel ve büyük işletmelerin arıtma tesislerini kontrol ederek yapılması gerekenler konusunda işletmeleri yönlendiriyor.

Yapılan çalışmalarda arıtılmış temiz suyun tekrar kullanımı konusunda işletmelere yön vererek, arıtılmış suyun, dere ve denize ulaşması engelleniyor. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü çevre konusunda ise Çevre Koruma Dairesi İskele Şubesi ile birlikte dayanışma içerisinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Ayrıca bölüm bünyesindeki ekip çöp, inşaat atıkları, molozlar konusunda da gerekli kontrollerini sürdürüyor. Ekip sağlık konusundaki denetimlerinde ise işletmelerde temel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve gıda maddelerinin geçerlilik süreleri ile muhafaza koşullarını denetliyor.