İskele Belediyesi ekiplerinin 12 restoranla 8 marketi denetlediği, 335 ürünü imha ettiği, 2 restoranın faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, yeni yıl arifesinde denetimlerini sıklaştırdı.

1 haftada 12 restoran 8 market denetleyen ekip, market denetimleri sıranda tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 335 de ürünü imha etti.

Hijyen kurallarına uymayan 2 restoranın faaliyetleri bu koşulları sağlayana kadar durduruldu. 1 işletmeye de para cezası kesildi.

Bu konuyla ilgili mesajların 0548 810 11 01 numaralı telefona ya da WhatsApp’a iletebileceği de belirtildi.