İskele Belediyesi, her sene yaptığı gibi, yılın son ders gününde bölge okullarını ziyaret ederek, çocuklarına yeni yıl hediyelerini dağıttı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Ötüken Özel Eğitim Okulu, Maarif Anaokulu ve Yuvam Anakucağı’nın ziyaret edildiği etkinlikte, öğrencilerin yaşlarına göre hediyeler takdim edildi.

Belediye tarafından, kreş ve anaokuldaki kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına karakter oyuncağı, ilkokul 1. 2. 3. 4. ve 5. snıf öğrencilerine ise kutu (zeka) oyunları hediyeleri verildi.