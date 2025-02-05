İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve hürriyetine egemenlik temelinde sahip çıkan politikasına tam destek verdiğini belirtti.

Işık, Cumhurbaşkanı Tatar’a gönderdiği mektupta önümüzdeki günlerde Kıbrıs konusunda yapılacak görüşmelerle ilgili değerlendirmelere ve taleplere yer verdi.

Mektubunu kamuoyuyla da paylaşan Hasan Yılmaz Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan Kıbrıslı Türklerin devlet hakkının kabul edilmesinin hukuk ve anlaşmalar kadar, siyasal ve tarihi bir sürecin sonucu olduğunu vurguladı.

Bunların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bildirilmesi gerektiğini ifade eden Işık, gereğini yapması için Tatar’a çağrı yaptı.

Hasan Yılmaz Işık, “KKTC’yi tanımalarını yazılı olarak talep etmesi için Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde liderlerin bir araya geleceğini de anımsatan Hasan Yılmaz Işık, KKTC’nin tanınmasının "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yönündeki iddiaların geri alınmasını istedi.

-ABD’ye kınama

Öte yandan Hasan Yılmaz Işık, Gazze ile ilgili açıklaması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı kınadığını ifade etti.

Işık, söylenenlerin insan haklarına, uluslararası hukuka ve BM’nin kuruluş ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, 62 yıl önce Kıbrıslı Türklerin Meis adasına yerleştirilmesini de teklif eden bu zihniyete karşı dikkatli olunmasını istedi.