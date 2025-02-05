19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencileri, 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman'da yitirdikleri arkadaşları anısına, "İçimizdeki Doğa" isimli eser yayımladı.

19 TMK'dan yapılan açıklamada, merhumların anılarını yaşatmak, insanın doğa üzerinde kurduğu tahakkümü sorgulatmak ve insanların doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmak amacıyla hazırlanan eserde, şiirler, öyküler, düşünce yazıları ve fotoğraflar yer alıyor.

"İçimizdeki Doğa", 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Işık Kitabevi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden temin edilebilir.