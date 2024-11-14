İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk halkının, insan hakları ve uluslararası hukukuna saygı göstermeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanımaları için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

Işık 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta varoluş ve özgürlük mücadelesini KKTC’yi ilan ederek, taçlandırdığını, bağımsızlığının tek teminatının anavatan Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu belirtti.

Işık, Kıbrıs Rumlarının, 57 yıl boyunca Annan Planı referandumu dahil 16 çözüm planını reddetmesiyle, federasyon temelinde çözümün mümkün olmayacağının kesinleştiğini ifade etti.

Bugün başta ABD, AB ve BMGK üyesi devletlerin, Filistin halkının soykırımına açıkça seyirci kaldığını, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Hukuku hiçe saydığını kaydeden Işık, adalet tanımayan bir dünya düzeninde Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde, bağımsızlığına sahip çıkmasından başka seçeneği olamayacağını belirtti.