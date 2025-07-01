İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs'ta iki devletli anlaşma ve iş birliğinin önünü açacak tek seçeneğin KKTC olduğu vurguladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) KKTC’yi tanıma çağrısı yapan Işık, Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber’e Kıbrıs ile ilgili açıklamasıyla ilgili 4 sayfalık mektup gönderdiklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türklere yönelik adaletsizliğin katlandığını, Kıbrıs'taki gerçeklerin, hatta Kıbrıslı Türklerin varlığının da görmezden gelindiğini söyleyen Işık, mektupta Kıbrıs sorununun çözümünde tek seçeneğin iki devlet olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türk ortaklarını dışarı atarak Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp ettiğini söyleyen Işık, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumların zulmüne, silahlı saldırılarına ve ekonomik kuşatmasına maruz kaldı ancak pes etmeyi reddetti” dedi.

Kıbrıslı Rumların federal çözümü reddedip tek taraflı tanınmanın büyük avantajlarından yararlanmaya devam ettiğini söyleyen Işık, “Biz ambargolarla karşı karşıyayken federasyon için sonsuza kadar müzakerelere devam edeceğimizi mi sanıyorlar?” ifadesini kullandı.

Bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirmeyen BM’nin ve AB’nin “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeme” hakkını nerden bulduğunu da soran Işık, derneğin İspanya’ya gönderdiği mektupta, Kıbrıs'ta 60 yıldır var olan iki devletli anlaşma ve iş birliğinin önünü açacak tek seçenek olan KKTC’nin BM ve AB tarafından tanınması için çağrı da yaptıklarını belirtti.