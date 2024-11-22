Işık yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, her ortamda olduğu gibi “Deniz Haritaları” ile Rum-Yunan yayılmacılığına tek taraflı destek vermesinin, Kıbrıs Türk halkının varlık ve haklarını inkar etmesinin en açık kanıtı olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte Kıbrıs sorununu sonlandıracak çözüm önerisi konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e çağrı yapan Hasan Yılmaz Işık, yanıt beklediklerini bildirdi.