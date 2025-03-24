KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk ve Rumların ayrı ayrı egemenlik hakları üzerine kurulduğunu kaydetti.

Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, "Cenevre’de iki taraf arasında uzlaşılan işbirliği konularını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides'in 'Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik ihlali'' olarak gördüğünü açıklamasını Derneğimiz Kıbrıs Türk Halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyetindeki egemenlik hakkının açık bir inkarı olarak görmekte olup Kıbrıs Türk Halkı bu zihniyete sahip Kıbrıs Rumları ile hiçbir zaman olmayacak hayali bir anlaşma umudunda olmamalıdır". dedi.

Cenevre’de iki taraf arasında uzlaşılan işbirliği konularını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik ihlali” olarak gördüğünü belirterek, “Derneğimiz Kıbrıs Türk Halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki egemenlik hakkının” açık bir inkarı olarak görmekte olup, Kıbrıs Türk Halkı bu zihniyete sahip Kıbrıs Rumları ile hiçbir zaman olmayacak hayali bir anlaşma umudunda olmamalıdır.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk ve Rumların ayrı ayrı egemenlik hakları üzerine kurulduğunu anımsatan Işık, Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak yurdu olduğunu, tarafların kendi halkını temsil ettiğini bir tarafın diğeri üzerinde yetki iddia edemeyeceğini ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların hiçbir temeli olmadığını vurguladı.

Rumları “paylaşım ve ortak çalışmalar” için işbirliğine yanaşmamakla suçlayan Işık, ““Barışa giden gerçek yolu açması için Derneğimiz başta hükümet ve Meclise bu konuda kesin karar alacak tavrı koymaları için çağrıda bulunmaktadır.” dedi.