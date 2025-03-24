Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti. Kabul saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer aldı.

-Tatar

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknolojik gelişmeler sayesinde, KKTC’den de takip edilebilen Türkiye'nin her bölgesindeki yerel basının kendi sosyal medyasının, televizyonunun, gazetesinin ve web sitesinin olduğunu ve Kıbrıs ile ilgili yapılan haberlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'yle ilişkiler, KKTC’yi tanıtma yolunda çalışmalar, turizm, yükseköğrenim, sanayi yatırımları, inşaat sektörü ve emlakçılık sayesinde Türkiye’nin KKTC’ye ilgisinin git gide arttığını, artamaya da devam edeceğini vurgulayan Tatar, Türkiye’den gelen-giden yolcu sayısındaki artışın bunu gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni havalimanının, yeni inşaat yatırımlarının, yeni otellerin ve yeni endüstriyel ve ticari müesseselerin Türkiye Cumhuriyeti'nin her bölgesi ile KKTC’nin bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirtti. Siyasi anlamda, hükümet ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyleyen Tatar, Türkiye’deki yerel gazetede, televizyon ve medya kuruluşlarının artık Kıbrıs’la ilgili daha fazla haber ve bilgi paylaşacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramızdaki bu bağların daha da güçlenmesi temennisiyle, sizlere çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

-Zor

Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor da dernek ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Anadolu basınının sorunlarının çözümü açısından çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Zor, ziyaretlerinin sebebinin Kıbrıs’taki gazetecilerin sıkıntılarını dinlemek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, konuk heyet, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdim etti.