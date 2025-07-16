Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması başladı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yer alan ikinci duruşmada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

24 Nisan’da başlayan kamu görevlileri davası için iddianame "Bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı.

Duruşmada, Mahkeme başkanı henüz bilirkişi raporunun hazır olmadığını belirterek, duruşmada; ilk celsede beyanda bulunmayan ailelere söz verileceğini söyledi.