Ercan Havalimanı'nda valizinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir öğütücü ile tütünle karışık sarma sigara tespit edilen A.T.E (E-34) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 18.00 sıralarında giden yolcu salonunda meydana geldi.

-Minareliköy ve Girne’de uyuşturucu operasyonu…Üç kişi tutuklandı

Öte yandan Minareliköy’de U.K (E-27) ve C.C.İ’nin (E-22) evinde yapılan aramada, hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç farklı madde ile üzerinde kalıntı bulunan bir tabak bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.S’nin (E-23) Girne’deki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri, uyuşturucu içerdiğine inanılan bir öğütücü ve yeşil reçeteye tabi 12 hap ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.