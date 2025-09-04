(Kamalı Haber) – Ülkede gündemi bir anda değiştirsen ve 5 Kıbrıslı Rum hakkında başlatılan Kişisel Verilerin Gizliliğinin Korunması Yasası‘na aykırı davranış soruşturması kapsamında bugün ülkeye girerken tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı, Mağusa‘da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran tahkikat polisi “Avukat Hakkı’nın tutuklanma sürecinin Kıbrıslı Rumlar ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştiğini” söyleyerek, bu soruşturma kapsamında tutuklanan 5 zanlının aracında bulunan dosyanın içinde tapu bilgilerinin olduğu söylenen evrakta bir emlak şirketine ait mühür bulunduğunu hatırlattı. Bu mühürden yola çıkarak daha önce ilgili emlakçının tutuklandığını hatırlatan polis, ilgili emlakçının e-mailinde yapılan incelemede bu tapu bilgilerini Girne Tapu Dairesi’nde çalışan bir tapu memurundan aldığının tespit edildiğini ve o tapu memurunun da aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak teminata bağlandığını hatırlattı.

Polis, ilgili maillerde yapılan incelemelerde tapudan verilen bilgilerin ilk önce Tapu memurundan ilgili emlakçıya mail yoluyla, sonra da ilgili emlakçıdan Murat Metin Hakkı’ya yine mail yoluyla gönderildiğini belirtti. Sonrasında ise ilgili bilgilerin Murat Metin Hakkı tarafından şu anda tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum sanığa mail yoluyla gönderildiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis araçta bulunan ilgili dosyada içerisinde MESAM adında bir şirketin şirket onay belgelerinin de bulunduğunu, bu belgelerin de yine Avukat Murat Metin Hakkı’nın ofisindeki çalışanlar tarafından, şirketler mukayyitliğinden temin edildiğini ve Kıbrıslı Rum sanıklara verildiğinin tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, Mahkemede, araçta bulunan aynı dosyanın içinde Yunanca bir belge bulunduğunu ve belgenin de tercüme edildiğini aktardı. Polis, o belgeden anlaşılanın tüm bu tapu kayıtlarının ve şirket belgelerinin güneyde Kıbrıslı Türkler aleyhine açılacak olan davalarda kullanılmak üzere toplandığı bilgisine ulaştıklarını öne sürdü. Polis, derdest emri gereği Murat Metin Hakkı’nın dün Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişte tutuklandığını, daha sonra evinde, arabasında ve ofisinde aramalar yapıldığını, ofisinde bu davaya konu olan evraklara benzer bazı evraklar daha bulunduğunu, bunların da emare olarak alındığını, ayrıca bilgisayarlarına, telefonuna ve iletişim cihazlarına el koyulduğunu belirtti.

Polis, zanlı Murat Metin Hakkı’nın “tahkikata etki edemeyecek noktada olduğunu, tahkikatın büyük ölçüde tamamlandığını” söyledi ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı, suçlamaların hiçbirini kabul etmediklerini, Avukat Hakkı’nın masum olduğunu belirtti. Sadece, Polisin soruşturmasına yardımcı olmak maksadıyla şu anda buna itiraz etmediklerini, sürecin sonunda Murat Metin Hakkı’nın suçsuzluğunun kanıtlanacağını vurguladı.

Mahkeme, Murat Metin Hakkı’nın yurt dışına çıkışını yasaklayarak 200 bin TL nakdi teminat, 2 KKTC vatandaşı muteber kefilin imzalayacağı 500’er bin TL’lik kefalet senedi karşılığında teminata bağlanmasına karar verdi.