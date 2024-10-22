İsias Otel davasının dördüncü duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor. Mahkemede söz alan müşteki avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanıklar ise tahliyelerini istedi.

-“Fatih Bozkurt yetkili değil demek ahlaki değil”

Mahkemede söz alan Müşteki Avukat, Sanık Erdem Yıldız’ın ruhsatta sahtecilik olduğunu söylediğini belirterek, dosyaların birleşmesini istediklerini kaydetti. “Keşifte numunelerin karıştığı iddiası var ama böyle bir şeyin olması mümkün değil” diyen Avukat, bir fotoğraf göstererek, “Fotoğraftaki bina ile yıkılan otel aynı değil. Kalkınma Bankası’nın, bina otel olarak faaliyete geçmeden önce ipotek tesisi öncesi çektiği fotoğraf” dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt’un yetkili olduğunu belirten Müşteki Avukatı, “Biz onun yetkili olduğu delilleri sunduk” diyerek, Bozkurt’un yetkili olduğunun kabul edildiğini söyledi.

Delillerden birkaç örnek okuyan Avukat, “Kaçak katı, Mehmet Fatih Bozkurt bizzat kendi hesabına yaptı. Aktif olarak çalışıyor otelin yapıldığı günden beri. Fatih Bozkurt yetkili değil demek ahlaki değil” dedi.

-“Statiği hesaplamadan yeni bir asansör yapmak, cinayete ortak olmak demektir”

Karot örneği alınırken orada olduklarını dile getiren Avukat, şöyle devam etti:

“Örnekler binanın yıkılmayan tek yerinden alındı. En alttaki yerler üstekilerden daha sağlamdı. Bundan önceki örnekler ortada, Kıbrıs’tan gelen heyetin kayıtları da var. 4, 5, 6 Eylül’de tek bir yerden örnek alındı. Binanın üst katlarında beton kalitesi tartışmasız kötüydü. Niye diğer binalar yıkılmadı da burası yıkıldı. Derz boşluğu bırakılmamış. Asansör olayı var. Asansör sayısı artmış, yönü değişmiş. Statiği hesaplamadan yeni bir asansör yapmak, cinayete ortak olmak demektir. Bu bana göre olası kasttır.”

Adana’da Alpergün Apartmanına verilen cezanın dikkate alınmasını isteyen Avukat, tahliyenin dosyaya çok ciddi sıkıntı yaratacağını vurguladı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

-“Kamu görevlileri ile olan dosyanın bu dosyayla birleştirilmesini istiyoruz”

Diğer Müşteki Avukatı ise, bilirkişi raporunun gelmesini beklediğini belirterek, “Ancak Ahmet Bozkurt’un sadece işleten olduğunu ve binanın yapımında sorumlu olmadığını kabul etmiyoruz. Kamu görevlileri ile olan dosyanın, bu dosyayla birleştirilmesini istiyoruz” dedi. Avukat, sanıkların tahliyesini gerektiren bir delil olmaması nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

-"Ek asansörün ne zaman, nasıl yapıldığının izahı yok. Statik hesap yok”

Diğer Avukat da, tutuklu sanıklıkların, tutukluluk hallerinin devamını ve soruşturma dosyasının sorulmasını talep etti.

Müşteki Avukatları, bina için yapı kullanma izin belgesine dikkat çekerek, bu ruhsatın süresinin hükmünü kaybettiğini söyledi. “Ek asansörün ne zaman, nasıl yapıldığının izahı yok. Statik hesap yok” diyen Avukatlar, artık 2001 tarihli ruhsatın içerik olarak gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

“Sahtecilik olarak dikkate alınması lazım bu belgelerin… Kamu görevlileri ve huzurdaki sanıklara ilişkisi göz önünde bulundurularak…” diyen Avukatlar, belediye görevlileriyle ilgili devam eden davalara dikkat çekti.

Davada maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından binayı yapanlar kadar ruhsatı verenlerin de yargılanmasını isteyen Müşteki Avukatları, tedbirler bakımından sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Kamu görevlileriyle ilgili davanın açılıp birleştirilmesini isteyen Avukatlar, “yıkılan katlarla ilgili tek karot örneği karıştırıldı” denilen örnekler olduğunu söyledi.

-Ahmet Bozkurt: “Bu olayda bizim hiçbir suçumuz yok. Tahliyemi istiyorum”

Sanık Ahmet Bozkurt ise mahkemede, “Ben ve oğlum 21 aydır tutukluyuz. Depremi yaşayan biri olarak bu depremden son derece etkilendik” diyerek, aile ve otelden can kayıplarının kendisinde travma yarattığını kaydetti.

“Üzüntümüz sonsuz” diye konuşan Ahmet Bozkurt, oteli yaptırmak için elinden gelen imkanı sağladığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ahmet Bozkurt, “Ben teknik konulardan anlamam. Tahliyemi istiyorum. Bu olayda bizim hiç bir suçumuz yok. Mağdurum, sağlığım gitti tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

-Mehmet Bozkurt: “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Sanık Mehmet Bozkurt da, suçlamaları kabul etmedi, tahliyesini istedi.

-Yıldız: “10 aydır bana ait değil dediğim evraklar üzerinden savunma yapıyorsunuz”

Sanık Erdem Yıldız da, masum olduğunu ve en iyi malzemeyi alıp teslim ettiğini söyledi.

İki asansörden bahsedildiğine işaret eden Yıldız, “Evet vardı. Turizm Bakanlığı'na yıllar önce 81 odalı otel yapmak istiyor diye müracaat etmişti. 10 aydır bana ait değil dediğim evraklar üzerinden savunma yapıyorsunuz” dedi.