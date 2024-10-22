Karakaya: “Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz… Sözümüzü tutana kadar, adalet arayışımız sona ermeyecek”

“Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı”

“Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık. Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık”

“Bu dava yalnızca İsias Otel sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davası”

“Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var: Sonunda adalet yerini bulacak.”

İsias Otel davasının dördüncü duruşması bugün yapılıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava saat 10.00’da başlayacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri dava öncesinde mahkeme önünde toplanarak bir önceki davalarda olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının fotoğraflarını girişe sıraladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı.

Duruşma öncesinde Adliye önüne gelerek pankart açan Şampiyon Meleklerin aileleri “Eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, “Çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını ödeyeceksiniz”, “Adalet olası kastla gelecek”, “ Şampiyon Melekler olası kast diyor”, “Turizm Bakanlığı nerede”, “katillerin cezasını olası kast verecek” sloganlarının yer aldığı pankartlar tuttu.

Adıyaman Adliyesi önüne ilk gelen Rehberler İçin Adalet Platformu oldu. İsias Otel’de hayatını kaybeden rehberlerin aileleri de “Kamu görevlileri yargılansın”, “Kader Değil Cinayet”, “ İsias Otel sektörünün felaketidir”, “Turist rehberleri adalet bekliyor”, “Şampiyon Melekler adalet bekliyor”, “Bilirkişi raporunu hazırlayanlar mahkemeye gelecek mi?”, “ İsias ortak davamız” yazılı pankartlar taşıdı.

-Karakaya

Duruşma öncesinde mahkeme önünde açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz.” diyerek, Şampiyon Meleklere, rehberlere verdikleri sözü tutana kadar, adalet arayışlarının sona ermeyeceğini söyledi.

“Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı. Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır.” diyen Karakaya, bugün bir kez daha yüreklerinde tarifsiz bir acıyla, adalet arayışlarının en zorlu duraklarından birinde, dördüncü duruşmada bir araya gelindiğini söyledi.

Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak İsias Otel dördüncü duruşması öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

-“Bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak”

Karakaya, “Para hırsı, vicdansızlık ve ihmal ile yapılan otel dedikleri kum yığını İsias yüzünden evlatlarımız yanımızda değil. Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık. Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık. Ama bu hak, bizden çalındı. Ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak.” dedi.

-“Göz göre göre işlenen bir cinayettir İsias”

Bugün yine Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduklarını ve adalet istediklerini vurgulayan Karakaya, “Göz göre göre işlenen bir cinayettir İsias. Ve bizler bu katillerin en ağır cezayı alması için buradayız. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi: Bu dava yalnızca İsias Otel sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır.” şeklinde konuştu.

-“Kamu görevlileri iddianamesi bir an önce yazılarak yargılama başlamalı”

Ailelerin olası kastla yargılama yapılmasını talep ettiklerini ve bu talepten asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Karakaya, kamu görevlileri iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istediklerini de dile getirdi.

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şampiyon Meleklerimize, rehberlerimize verdiğimiz sözü tutana kadar, bu adalet arayışı sona ermeyecek. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı. Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır.

Hep birlikte, adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var: Sonunda Adalet yerini bulacak.”

Karakaya’nın yanında Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yer aldı. Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve diğer yetkililer de duruşmayı izlemek üzere Adıyaman’da bulunuyor.