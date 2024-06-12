İsias Otel davasının üçüncü duruşması, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam ediyor. Ara kararların açıklanması öncesinde duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Tutuklu sanıkların avukatları, depremin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiğini belirterek, geçen süre dikkate alınıp, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

Duruşmaya ilk defa katılan Erdem Yıldız’ın avukatı, dosyadaki statik hesap sorumlusunun Erdem Yıldız olmadığının tespit edildiğini ifade ederek, müvekkilinin binanın yapılması ve yıkılmasına sebep olacak hiçbir kusur ve eylemi olmadığını savundu. Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin, mimar olduğunu ve binanın iç dizaynından sorumlu olduğunu söyledi.

Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin fennî mesul olduğu dönemde, binada ne bir santim eksik ne de fazla olduğunu söyledi. Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Efe Bozkurt ve Ahmet Bozkurt’un avukatı da, adalet taleplerine katıldığını belirterek, adaletin her iki taraf açısından da adil yargılamayla başlayacağını söyledi.

Acıya saygı gösterdiklerini ancak acı üzerinden mahkemenin etkilenmesini istemediklerini ifade eden sanıkların avukatı, kuvvetli suç şüphesinin somut delillerle olabileceğini ancak şu andaki tutuklar için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Tutukluluğun devamını sağlayacak bir delil bulunmadığını kaydeden sanıkların avukatı, bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Ahmet Bozkurt’un avukatlarından bir diğeri de, müvekkilinin bu binadan kâr elde etmediğini belirterek, Bozkurt’un, binayı satmak için yapmadığını, binayı otel olarak kullandığına dikkat çekti. Ahmet Bozkurt’un avukatı, tutukluluk süresinin uzun olması nedeniyle müvekkilinin tahliyesini istedi.

Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatlarından diğeri de, binadan alınan karot örneklerinin usulüne uygun alınmadığını daha önce dile getirdiklerini söyledi. Bunun yeni bilirkişi raporunda değerlendirilmesini isteyen avukat, mevcut delilerin ortaya konulması ve bilirkişi raporunun çıkması gerektiğini söyledi.

Etriye aralıklarıyla ilgili yapılan çalışmaların bilirkişiye gönderilmesini isteyen avukat, Grand İsias Otel'i yapan olmadıktan sonra, işletmecinin, mülkiyet sahibinin binanın yıkılmasından sorumluluğunun olmadığını savundu.

Müvekkilinin, kaçma imkanı olmadığını ifade eden avukat, müvekkilin yaşı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak, binanın yapımında hiçbir ilgisi olmayan Mehmet Fatih Bozkurt’un tahliyesini talep etti.

Erdem Yıldız’ın avukatı ise, mevzuat kapsamında mimar ve mühendisin görevlerinin ayrı olduğunu söyledi. Erdem Yıldız’ın mevzuat çerçevesinde görevi dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız’ın avukatı, binanın taşıyıcı sisteminin 1975 yönetmeliğine göre yapıldığını, daha sonra otele dönüştürüldüğünü anımsattı.

İnceleme sorumluluğunun Halil Bağcı’da olduğunu ifade eden Yıldız’ın avukatı, bu konuda üç sayfalık bir raporun Bağcı tarafından yapıldığını ancak burada resmi vasfı olan kişilerin idare olduğunu kaydetti.

Müvekkilinin yaptığı binanın tekrar tekrar tadilattan geçtiğini belirten Yıldız’ın avukatı, yaptığı işlerden hiçbir eser kalmaması ve tutukluk süresi de göz önünde bulundurularak, müvekkilin tahliyesini talep etti.

Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı da, müvekkilinin teknik anlamda kusuru olduğuna dair beyan olmadığını savundu

İlk duruşmadan bu yana Mehmet Fatih Bozkurt’un ceza hukuku anlamında bir sorumluluğu olmadığını yineleyen Bozkurt’un avukatı, proje aşamasında imzası olmayan Mehmet Fatih Bozkurt’un otel yıkıldıktan sonra imzası olduğu için sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

Avukat, Mehmet Fatih Bozkurt’un tahliyesini istedi.

Duruşmaya, ara kararları açıklamak üzere 15 dakika ara verildi.