Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında, ailelerin avukatları sanıkların olası kasttan yargılanmasını ve mütalaaya karşı süre talep etti.

Savcılığın "bilinçli taksir" suçlaması yaptığı mütalaasının ardından söz alan ailelerin avukatları, kamı görevlilerine de soruşturma açılarak, kamu görevlileri dosyasının davayla birleştirilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve tutuksuz sanıkların da tutuklanması talebinde bulundu.

-Koçoğlu: “Bugüne kadar ne söylediysek bu raporda ortaya çıktı”

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, savcılığın, “olası kast” olamayacağını dayandırdığı sebeplerden, “kendileri de arada sırada otele gidiyorlardı ve kalıyorlardı” görüşüne katılmadıkları ifade etti. Koçoğlu, kamu görevlileriyle ilgili dosyanın davayla birleştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yargılamanın eksik kalacağını dile getirdi.

Fennî mesul (inşaat mühendisi) Halil Bağcı’nın tahliye edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyleyen Koçoğlu, statik hesaplamalarda Halil Bağcı’nın eksik ve hatalı rapor verdiğinin açıkça ortada olduğunu kaydetti. Koçoğlu, ara kararda olası kasttan ek savunma hakkı verilmesi istedi.

Gelen bilirkişi raporunun kendileri lehine olduğunu belirten Koçoğlu, bugüne kadar ne söylediyseler bu raporda ortaya çıktığını kaydetti. Koçoğlu, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını ve olası kasttan yargılanmalarını talep etti.

-Okay: “Sanıkların nitelikli adam öldürmeden yargılanmasını istiyoruz”

Avukat Tan Okay da, mütalaaya karşı yazılı talepte bulunacaklarını söyledi. Okay, sanıkların, bilinçli taksirden yargılanıp ceza almalarının vicdanları rahatlatmayacağını kaydetti.

Binanın risk tespiti yapılmadığını ifade eden Okay, kamı görevlilerine de soruşturma açılmasını talep etti. Tan Okay, “İhmaller zinciri devam etmiş, olası kastın bütün unsurları oluşmuştur. Sanıkların nitelikli adam öldürmeden yargılanmasını istiyoruz” dedi.

-Turan: “Bu davadan çıkacak emsal kararla, sizlerden çocuklarınıza miras bırakmanızı istiyoruz”

Avukat Fatih Turan da, “Bu davadan çıkacak emsal kararla, sizlerden çocuklarınıza miras bırakmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Turan, belediye personeliyle depreme geç veya hiç müdahale etmeyen AFAD personeli hakkında da dava açılmasını istedi.

Diğer avukatlar da, savunma için süre istedi. Kamu görevlileriyle ilgili iddianamenin düzenlenerek, dosyanın bu davayla birleştirilmesini, sanıkların olası kastla yargılanmalarını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarını talep etti.