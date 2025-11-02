Ülke genelinde, bugün ve dün meydana gelen beş ayrı trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Geçitkale-Tatlısu ana yolu, Mersinlik Piknik Alanı mevkiinde, bu sabah 03.40’da meydana gelen kazada, Göksel Akkuyu (E-26), yönetimindeki VJ 879 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, su kanalına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kazanın akabinde aynı yerde saat 04.30’da, sürücü Elif Milli (K-47), yönetimindeki UN 276 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra, su kanalı içerisinde kazalı olarak bulunun VJ 879 plakalı araca da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

- Güzelyurt'ta araç önünde seyreden üç tekerlekli motosiklete çarptı

Güzelyurt’ta, dün, Fatma Tekiner (E-45), yönetimindeki AA 984 G plakalı araçla dikkatsizce seyrederken, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Güneysu (E-73) yönetimindeki üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Güneysu (K-70), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Takla atan araç, tavanı üzerinde durdu

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, dün, Ruslan Allakuliyev (E-23), yönetimindeki JE 171 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, ağaca çarpıp savrularak bir takla attıktan sonra, tekrar yola girip tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda kaza

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda ise dün, Emirzade Terzioğlu (E-39), yönetimindeki YA 889 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çemberde bulunan bordür taşlarına çarparak takla atan araç, narenciye bahçesine girdi ve beş ağaca çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Terzioğlu (E-36), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.