Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları pazar günü yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, Cemsa Sporting Center’de olacak.

KKKD’den yapılan açıklamaya göre, organizasyon pazar sabahı saat 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı ile başlayacak. Resmi antrenmanlar saat 11.00'de yapılacak, sıralama turları ise saat 12.00’de başlayacak. İlk ayak yarışları 13.00’te, final ayağı yarışları ise 14.15’te yapılacak.

Ayrıca, saat 15.30’da Academy sürücülerinin gösterisi sergilenecek. Organizasyonda, derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni olacak.

Mini, Junior, Senior, Master ve Rookie kategorilerinde yarışların yer alacağı organizasyon, ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in katkılarıyla düzenlenecek.