İŞ İNSANI ZİYA EMİR ADAMIZDA BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNAN ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MİSAFİR ETTİ.

İş insanı Ziya Emir çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve heyetini Ziya Emir Group Genel Merkezi’nde ağırladı,KKTC’de ve Manchester’deki çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Genel Başkan Özdağ’a Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel,Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu eşlik ederken ziyarette KKTC Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay ve iş insanı Can Levendoğlu da hazır bulundu.