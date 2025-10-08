Polis dün beş kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde yurt dışına çıkış yapacak olan F.A.(E-20) ile A.Ö.(E-29) uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

-Girne’de de iki kişi tutuklandı

Öte yandan, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen bir aracın durdurularak aranması sonucunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aracı kullanan E.K. (E-22) ve araçta yolcu olarak bulunan B.A.(E-21) tutuklandı.

-“Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında bir kişi daha tutuklandı

Tutsak Olma Operasyonu kapsamında, dün M.G. (E-31) Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül’de gerçekleştirilen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.'nin (E-27) evinde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.