(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Furkan Aykut ile İbrahim Özcan mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Sevinç mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Ekim 2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yurt dışına çıkış yapacak olan Furkan Aykut’un sırt çantasında içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 adet sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, İbrahim Özcan’ın valizinde yapılan aramada ise 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 50 gram olarak Türkiye’den alp, Girne Limanından ülkeye ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların aldıkları uyuşturucunun bir kısmını içtiklerini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.