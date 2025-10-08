Gazimağusa’da iki eğlence mekânına tabancayla ateş açılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni silah bulundu.

7.65 mm çapında bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 adet canlı mermi, olayla ilgili tutuklanan M.Ö.S.'nin (E-41) evinde yapılan aramada ele geçirildi.

Gazimağusa’da 1 Ekim akşamı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının önüne gelen kimliği meçhul erkek bir şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayla konu mekanlara doğru ateş etmeye çalışmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olayda zanlı olarak E.D.(E-23), suç ortağı D.K.(E-22) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.S.(E-41) tutuklanmıştı. Yürütülen kovuşturma çerçevesinde daha sonra Ü.Y (E-45), C.A.A (E-19) ve P.A.G.’yi (E-20) yakalamıştı.

Polis ayrıca olayın hemen ardından saldırıda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı toplam 9 adet canlı mermiyi Gazimağusa’da bir arazide bulmuştu.