25.12.2024 tarihinde, Hamitköy’de, K.T.(E-24), kullanımında bulunan kazıcı yükleyici araç ile yapmış olduğu trafik kazasıda ehliyet sınıfının kullanmış olduğu aracı kapsamadığı gerekçesi ile S.A.(E-26)’nın aracılığı ile H.A.(E-35)’nın bilgisi ve izni dahilinde söz konusu şahsa ait sürüş ehliyetini temin edip H.A’nın kimliğine büründükten sonra işvereni H.R.(E-52) ile birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine giderek sahte beyanname doldurmak suretiyle ilgili sigorta acentesine verilmesini sağlayarak sahte belgeyi tedavüle sürmüşlerdi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında K.T, H.A. ve S.A. tutuklanmış olup, H.R. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.