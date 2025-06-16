İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, ülkesinin üçüncü bir ülke aracılığıyla İsrail’e mesaj göndermediğini açıklayarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i yalanlaması Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’in “İran’ın, kendilerinden İsrail’e mesaj iletmesini istediğini ve bunu yapacakları” şeklindeki açıklamasına verdiği yanıta yer verdi.

Haberi, “İran, Hristodulidis’ten İsrail’e Mesaj İletmesini Talep Ettiğini Yalanladı-Nikos Hristodulidis Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Düşüncesiz Bir Şekilde Ortada Bıraktı” başlığıyla veren gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Spilia’da gerçekleştirilen anma töreninde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Hristodulidis, “İran’ın, kendilerinden İsrail’e mesaj iletmelerini istediğini, bunu yapacaklarını, buna bağlı olarak da İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini” ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, bölgedeki gelişmelerin ele alınması için AB Dışişleri Konseyi’nin toplanmasını da istediklerini belirtti.

Gazete, İran Dışişleri Bakanlığı'nın cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada Tahran’ın, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’tan Avrupa ülkelerine yönelik girişimde bulunmasını istediğinin ifade edildiğini de anımsattı.

Habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile İranlı mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesi vesilesiyle yapılmıştı ancak açıklamada Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yönelik girişimde bulunulmasının istediğine dair bir ifade bulunmuyordu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açıklamasında, ayrıca İran-İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak gerginliğin azaltılması ayrıca diplomasi ile diyaloğa geri dönülmesinin gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ve istikrarın korunmasına verdikleri önemden de söz etti.

İngiliz Üsleriyle ilgili bir soru üzerine Hristodulidis, İngilizlerin kamuoyu önünde İngiliz üslerinin kullanılmadığına ilişkin açıklamalarına atıfta bulundu.

Hristodulidis sözlerinin devamında, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün, olabildiğince herkesle konuşarak, bu durumun sona erdirilmesi için koşulların oluşturulabilmesi için mesajları taşımak olduğunu ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesine göre, Hristodulidis açıklamaları çerçevesinde Avrupa Birliği’nin reaksiyon göstermekte geç kalmakla eleştirdi.

-Letimbiotis

Haravgi gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün daha sonra yazılı bir açıklama yaparak Hristodulidis’in bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştüğünü söyledi.

-Stefanu

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada, İsrail’in yayılımcı politikası, Filistin’deki soykırım ardından şimdi de İran saldırısının yaşandığını belirterek, İsrail’in İran'a saldırısının cehennemin kapılarını açmaması temennisinde bulundu.

Uluslararası topluma, uluslararası hukuk ve BM’nin ilgili kararları temelinde kararlıkla müdahale etme noktasında daha fazla sorumluluk düştüğünü söyleyen Stefanu, ABD ve AB’nin çok önemli oyuncular olduğunu ancak uluslararası hukuk temelinde hareket etmek yerine uluslararası hukuku çiğnediklerini veya hukukun çiğnenmesine göz yumduklarını belirtti.

Stefanu, uluslararası anlaşmazlıklarda ABD ve AB’nin çifte standart uyguladığını da ifade etti.