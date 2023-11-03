İran’da Nobel ödüllü tutuklu Narges Mohammadi’nin ailesi, başörtüsü giymeyi reddettiği için Mohammadi’nin hastaneye sevkine izin verilmediğini açıkladı.

Evin Cezaevi’nde tutulan 51 yaşındaki Mohammadi’nin bir kalp sorunu nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerektiği aktarıldı.

Yazılı bir açıklama yapan Mohammadi’nin ailesi “Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için başörtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Ailesi, Mohammadi’nin hayatının risk altında olduğunu belirtirken Tahran’daki yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ailesi, cezaevi yönetiminin başörtüsü olmadan revire gitmesine bile izin vermemesinin ardından cezaevine giden bir sağlık ekibinin ekokardiyogram yaptığını, bunun sonucunda iki damarının ciddi ölçüde tıkalı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mohammadi’nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirten ailesi “Zorla başörtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor” dedi.

İnsan hakları örgütü Front Line Defenders’a göre Mohammadi birden fazla suçtan 12 yıl hüküm giymiş durumda.

Eylül 2022’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin baş örtüsü giymediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sırasında Mohammadi bir daha hiçbir koşul altında başörtüsü takmayacağını açıklamıştı.

İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden kısa bir süre sonra tüm ülkede kadınların başlarını örtmesi zorunlu hale gelmişti.