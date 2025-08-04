İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin savunma gücünün nükleer müzakerelerin konusu olmayacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tahran'ın Batılı ülkelerle yürüttüğü nükleer müzakerelerde İran'ın savunma yeteneklerinin konu edilip edilmediğine dair soruyu Bekayi, "İran'ın savunma gücü hiçbir müzakerenin konusu olmayacaktır." şeklinde cevapladı.

Halihazırda İran'da hiçbir uluslararası nükleer denetçinin bulunmadığına işaret eden Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı Massimo Aparo'nun Tahran'a yapacağı ziyarete ilişkin ise, "Ziyaret, 10 günden daha kısa bir sürede gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

İran Meclisinde alınan karar üzerine ülkesinin UAEA ile ilişkilerini askıya aldığını hatırlatan Bekayi, UAEA ile ilişkilerin geleceği hakkındaki kararın söz konusu ziyaretin ardından alınacağını kaydetti.