Avustralya, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze'de uluslararası yardım kuruluşlarına 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 13 milyon dolar) ödeneceğini duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki insani krizle mücadele için yeni bir maddi destek paketinin hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazzelilere gıda, tıbbi ekipman ve diğer hayat kurtarıcı insani yardımları hızla ulaştırma kapasitesine sahip kuruluşlara yaklaşık 13 milyon dolarlık destek sağlanacağı belirtildi.

Destek paketinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) bulunduğu kaydedilen açıklamada, yardımların bir kısmının da İngiltere ve Ürdün ile iş birliği içinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki sivillerin maruz bırakıldığı zulüm ve açlığın sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki kıtlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle 93'ü çocuk 180 kişi hayatını kaybetti.