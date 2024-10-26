İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.