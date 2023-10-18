İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının sorumlusunun Tel Aviv yönetimine açık destek veren ABD yönetimi olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine açık destek verdiğine işaret eden Abdullahiyan, "İsrail rejiminin işlediği savaş suçlarından ABD yönetimi sorumludur." dedi.

İslam ülkelerine İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulunan Abdullahiyan, İsrail'in işlediği savaş suçlarının araştırılması için İİT üyesi ülkelerden bir heyetin Gazze'ye gönderilmesini talep etti.

İranlı Bakan, "İnsanlığa karşı işlenen bu suçlar durdurulmalı. İslam ülkeleri bu suçların önüne geçebilmek için İsrail ile ilişkilerini koparmalıdır." ifadelerini kullandı.