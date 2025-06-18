İran, İsfahan’ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı.

Devlet televizyonun haberine göre, hava savunma birlikleri İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail SİHA'sını düşürdü.

Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.