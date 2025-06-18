Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yakıt teminini engellemesi nedeniyle 3 gün içerisinde hastanelerin faaliyetlerinin durabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki uluslararası ve Birleşmiş Milletlere bağlı hastanelerin bulunduğu noktalara "askeri bölge olduğu" iddiasıyla yakıt ulaşımını engellediği belirtildi.

İsrail'in hastanelere yakıt teminini engellemeye devam etmesi durumunda, hastanelerdeki mevcut stokun ancak "3 gün yeteceği" vurgulandı.

Hastanelerde yakıtın bitmesi halinde, "hayati kısımlarda jeneratörler kesileceği için hastanelerin kapanacağı" uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık hastaneleri ve sağlık merkezlerini vuruyor. Gazze'deki sağlık sistemini hedef alan İsrail, hastanelerin çoğunun hizmet dışı kalmasına neden oluyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'deki toplam 38 hastaneden 5'i devlet ve 11'i özel olmak üzere kısmen çalışan 16 hastane bulunuyor.