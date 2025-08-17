İsrail'in, Gazze kentinden güneye süreceği Filistinlilere çadır temin edilmesine izin vereceğini duyurarak, 22 aydır Gazze Şeridi'nde işlediği "zorla göç ettirme" suçunu aklamaya çalıştığı belirtildi.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneye sürülecek Filistinlilere Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çadır temin edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sevabite, "Çadır teminine izin vermekten bahseden İsrail ordusu, Gazze'de evleri ve alt yapıyı sistematik bir şekilde yıkan, halkın, yaşadığı yerlere dönmesine engel olan ve uyguladığı ablukayla insanları gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakan ordunun ta kendisidir." dedi.

İsrail'in çadır teminine izin vererek Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü soykırımın başından bu yana işlediği kitlesel zorla göç ettirme suçunu aklamaya çalıştığını kaydeden Sevabite, İsrail ordusunun bu çadırlara tahsis etmeyi planladığı alanın yeni bir "kanlı tuzağa" dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Sevabite, İsrail ordusunun daha önce Han Yunus ile Refah'ın batısında kalan Mevasi bölgesine 1,5 milyondan fazla insanı sürdüğünü ve güvenli olduğunu iddia ettiği bu bölgeyi en az 72 kere bombaladığını hatırlattı.

Sivillerin zorla yerlerinden edilmesinin, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kolaylaştırdığı iddialarını da kınayan Sevabite, "bu şekilde gerçeklerin çarpıtıldığını, gerçekte sınır kapılarını kapatarak insani yardımların girişine engel olanın İsrail olduğunu" söyledi.

Sevabite, Gazze kentinin boşaltılmasının, Gazze Şeridi'nin tamamına dönük sistematik zorla göç politikasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada, pazar gününden itibaren evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürmüştü.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia etmişti.