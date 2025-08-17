Brezilya, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklaması kınandı.

Açıklamada, söz konusu planın Filistin'in toprak bütünlüğünü daha da zayıflatacağı vurgulanarak, "Bu plan, Batı Şeria’yı Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs’ü bu toprakların geri kalanından izole etmekle tehdit ediyor. Brezilya, İsrail'in bu adımını hem Filistin devletinin varlığını tehdit eden bir jeopolitik hamle hem de uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden varlığını yasa dışı ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Mahkemenin görüşü, İsrail'in derhal herhangi bir yeni yerleşim faaliyetini durdurma ve tüm sakinlerini tahliye etme yükümlülüğü olduğu sonucuna vardı. Brezilya, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkını vurguluyor." denildi.

Açıklamada, Brezilya'nın, İsrail'i iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin uygulanabilirliğini tehdit eden ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını tehlikeye atan tek taraflı adımlardan kaçınmaya çağırdığı ifade edildi.