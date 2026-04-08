Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları durdurması durumunda kendilerinin de aynı şekilde davranacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendirerek, "Ateşkesin sağlanması, savaşı sona erdirme yolunda doğru bir karardır." ifadesini kullandı.

Ateşkes kararını desteklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Farklı ülkeler müzakere sürecine dahil oldu ve ABD'nin bu diplomatik adımı atması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna olarak bölgede güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının da sona erdirilmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, Rusya'ya yönelik ateşkes çağrısını yineledi.

Zelenskiy, "Ruslar saldırılarını durdurursa, biz de aynı şekilde karşılık vermeye hazırız. Ateşkesin, anlaşmalar için doğru ön koşulları yaratabileceği herkes için açıktır." ifadesini kullandı.