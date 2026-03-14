İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, saldırılarda 36 bin 469'u konut, 6 bin 179'u da ticari birim olmak üzere 42 bin 914 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda, 43 sağlık merkezi ve 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, 16 sağlık çalışanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların, öğrenci ve öğretmenlerin sayısını da açıklayan Muhacirani, "Kadın şehidimizin sayısı 223, yaralı kadınlarımızın sayısı ise 2 bin 729. Şehit öğretmen ve öğrencilerin sayısı da 206'ya ulaştı." dedi.

Saldırılarda 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, saldırılarda Tahran'ın simgelerinden sayılan Azadi Kulesi'nin de hasar gördüğünü kaydetti.