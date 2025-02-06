İran, ilk insansız hava aracı ve helikopter gemisini devreye aldı. Gemi, ordunun Devrim Muhafızları Gücü olarak bilinen birimine teslim edildi.

Ocak başından Mart başına kadar sürecek askeri tatbikatlar kapsamında İran silahlı kuvvetleri yeni silahlarını görücüye çıkarırken Tahran, Başkan Donald Trump yönetiminde İsrail ve ABD ile daha fazla gerilime hazırlanıyor.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tangsiri, “Devrim Muhafızları ticari bir gemiyi, okyanuslarda drone ve helikopter misyonları gerçekleştirebilecek mobil bir deniz platformuna dönüştürmek için harekete geçti” dedi.

Tangsiri, “Bu geminin filomuza katılması, İran'ın uzak sulardaki savunma ve caydırıcılık kabiliyetinin arttırılması ve ulusal güvenlik çıkarlarımızın korunması açısından önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Tasnim Haber Ajansı, eski bir konteyner gemisi olan Shahid Beheshti'nin 180 metrelik bir pistle donatıldığını ve bir yıla kadar yakıt ikmali yapmadan sefer yapabildiğini duyurdu.

Gemi önceki Devrim Muhafızları savaş gemilerinden farklı çünkü savaş uçağının küçültülmüş bir drone versiyonu olan Qaher gibi daha büyük drone'ların kalkış ve inişine olanak tanıyor.

Savaş gemisinde ayrıca kısa menzilli gemisavar seyir füzelerinin yanı sıra hızlı saldırı botları ve insansız denizaltılar da bulunuyor.