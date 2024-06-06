Aleyhindeki ciddi suçlarla ilgili olarak İnterpol tarafından aranan Malezyalı iş insanı Jho Low’un, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlar Kurulunun İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun önerisi üzerine, Malezyalı Jho Low’un dün Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılmasına karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, bunun öncesinde vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili bağımsız komitenin Jho Low’un konuyla ilgili itirazını reddettiğini iletti.

Gazete bu durumun Jho Low’un Rum tarafındaki yatırım programı aracılığıyla elde ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasına yolu açtığını ekledi.