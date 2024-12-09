(Kamalı Haber)- Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva, Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis memuru Yaren Yemenicoğlu zanlılar Mercan’ın suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, Silva’nın sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, Ahsan Chaudhary’in sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme, Priyadursha Opatha Vithange’nin ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, ilk önce duruşmaya çıkarılan Tezer Mercan ve Nissanka Sadunii Wasa de Silva hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığının 2 Aralık 2024 tarihinde Özgür Gazetede yayımlanan insan ticaretiyle ilgili haber üzerine yapmış olduğu şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi. Polis, Mayıs- Kasım tarihleri arasında zanlı Silva'nın talebi üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahte belge düzenleyerek, Sri Lanka uyruklu Priyadursha Opatha Vithange ve bir şahsı kişi başı bin 800 dolar para karşılığında KKTC’ye giriş yapmaları için Gönyeli'deki Royal Place otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi göstererek rezervasyon yaparak, ülkeye turist olarak, giriş yapmalarını sağladıklarını açıkladı. Polis, Priyadursha Opatha Vithange’nın Mali Şube’ye celp edilerek, ifadesinin alındığını söyledi. Polis, Priyadursha Opatha Vithange’nin ifadesinde adaya girişinin zanlı Silva tarafından whatsaap üzerinden gönderilen turist vizesiyle yaptığını amacının ülkede çalışmak olduğunu, zanlı Silva’nın da bunu bildiğini söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlı Silva’nın tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Silva'nın gönüllü ifade vererek, üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına ön izin verilmediği için Tezer Mercan birçok kez Sri Lanka uyruklu birçok vatandaşı turist vizesiyle ülkeye getirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis memuru, Tezer Mercan’nın 6 Aralık tarihinde Bostancı Sınır Kapısından çıkış yapmak üzereyken yakalandığını söyledi. Polis, zanlı Mercan ile Silva’nın mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı Mercan’ın iş yerinde arama yapıldığını, 4 bilgisayar ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, 16 ifade alındığını, aranan şahıs sayısının 11’e çıktığını belirtti. Polis, zanlı Mercan’ın 8 Aralık’ta gönüllü ifade vererek, bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Mercan’ın sınır kapısında yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonuyla ilgili yapılan incelemede 14 bin 964 adet fotoğraf ve 800 de videonun silindiğini belirlediklerini, silinen fotoğrafların bir gün süre çalışma sonucu geri getirildiğini ve tümünün inceleneceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Mercan ile Silva’nın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar Mercan ile Silvan’ın ardından zanlı Ahsan Chaudhary mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Chaudhary'nin ise “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Gönyeli'deki Royal Place otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının rezervasyon kayıtlarında bin 800 dolar karşılığında turist gösterilerek, ülkeye getirilen 2 kişinin kaydıyla ilgili TezTur'un adını silip wallking yazıp delili tahrip edip, evrakı sahteledikten sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu zanlının insan kaçakçılığıyla ilgisinin olmadığını tespit ettiklerini kaydetti. Polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu, KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Duruşmaya son olarak zanlı Vithange çıkarıldı. Polis memuru, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının da 3 gündür tutuklu olduğunu, ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapacaklarını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Savcı Senem Palabıyık, 7 gün daha tutuklu kalması talep edilen zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan 11 şahıs olduğunu belirtti. Zanlı Tezer Mercan’ın avukatı Hüseyin Koralp ise polise bazı sorular yöneltti. Koralp, ülkeye getirilen şahıslardan kişi başı alınan bin 800 dolar paranın müvekkilinin tasarrufunda bulunup, bulunulmadığını sordu. Polis, bulunmadığını ancak parayı zanlı Mercan’ın aldığına dair ifadeler aldığını söyledi. Koralp, müvekkilinin verdiği gönüllü ifadenin suçu kabul eden içerikte değil, bazı beyanları kapsadığını söyledi. Polis, avukatın bu beyanını doğruladı. Koralp, müvekkilinin ülkeye birçok turist getirdiğini, işinin bu olduğunu, Sri Lanka uyruklu kişileri de bu amaçla ülkeye getirdiğini söyledi. Polis, zanlının sahte İngilizce davetiye hazırlayarak, söz konusu kişilerin otele rezervasyonunu yaptığını söyledi. Koralp, son olarak müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen 3 ayrı şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Mercan ile Silva’nın 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, Mercan’ı doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi. Yargıç, Priyadursha Opatha Vithange’nin 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Nuray Necdet, zanlı Ahsan Chaudhary’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.