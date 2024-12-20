(Kamalı Haber)- Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar Tezer Mercan ile Oytun Sözüdoğru bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Yaren Yemenicoğlu, zanlıların suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme soruşturması kapsamında tutuklandığını belirtti. Yemenicioğlu, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2024 tarihinde Özgür Gazete’de yayınlanan “Turizm acenteleri aracılığıyla insan ticareti” başlıklı haberde yer alan üçüncü dünya ülkelerinden çalışmak için para karşılığı sahte evrakla turist getirildiği ve bu şahısların kaderine terk edildiği yönündeki haberle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını anımsattı. Yemenicioğlu, Tez Tur Turizm’de çalışan zanlı Oytun Sözüdoğru’nun ve teminatla serbest bırakılan Raşit Tolayev’in üçüncü dünya ülke vatandaşlarının adaya gelebilmesi için sahte turist davetiyesi hazırlayıp, tedavüle sürmekle methaldar olduğunu anlattı.

Yemenicioğlu, evrak ve imzalarla ilgili evraklarda zanlının şirketin direktörü olan ve tutuklu bulunan Tezer Mercan adına evrakta imza atıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturma kapsamında Srilanka uyruklu 15 kişinin ülkeye sahte turist vizesiyle getirildiğini ve sahtekarlıkla 30 bin 400 dolar temin ettiklerinin belirlediklerini anlatan Yemenicioğlu, Tolayev’in ifadesinde belgeleri Oytun Sözüdoğru ve Mercan Tezer’in hazırladığını, kendisinin ise 5 adet belgeye ismini yazarak, imza atarak noterden tasdik ettirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlı Mercan’ın Tez Tur isimli işletmesinin 31 Mart 2024 tarihinden beri işletmeciliğinin yenilemediğini tespit ettiklerini kaydetti. Zanlı Mercan’ın Bostancı’da sınır kapısında tutuklandığı yerde oluşturulan bir polis ekibi ile yapılan aramada cep telefonunun bulunamadığını anlattı.

Polis memuru, Oytun Sözüdoğru’nun ise aranan cep telefonunu denize attığı yönünde sözlü beyanda bulunduğunu ancak attığı yeri polise göstermek istemediğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Yemenicioğlu, iki zanlının da KKTC Vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100’er bin TL nakdi teminat yatırması, Tezer Mercan için KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL, Oytun Sözüdoğru için ise iki kefilin 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.